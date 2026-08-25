Мерц заявил, что у властей ФРГ есть улики об организаторах атаки БПЛА на Лейпциг

Немецкое правительство имеет доказательства, которые могут вывести следствие на заказчиков инцидента с дронами в аэропорту Лейпциг/Галле. Такое заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца приводит издание Bild со ссылкой на участников закрытой встречи в ХДС.

По данным газеты, спустя три недели после ЧП Мерц прокомментировал ситуацию на заседании президиума партии. Он отметил, что если вина конкретных лиц будет доказана, их фамилии обнародуют. Канцлер подчеркнул, что подобные действия не должны сойти с рук.

Собеседники Bild утверждают: глава кабмина настроен решительно и готов принять ответные шаги после успешного завершения расследования. Однако какие именно санкции могут последовать, особенно если за диверсией стоит другое государство, участники встречи не уточняли.

Напомним, инцидент произошёл поздно вечером 4 августа. На территории воздушной гавани рядом с украинским Ан обнаружили дрон с самодельной бомбой, детонатор которой не сработал. В ту же ночь второй аппарат врезался в борт самолета DHL.

Глава МВД ФРГ Александер Добриндт ранее назвал случившееся гибридной атакой и допустил причастность зарубежных спецслужб. Расследованием занимается Генеральная прокуратура Германии. По информации Bild, официальный Берлин при подготовке реакции на инцидент старается действовать аккуратно, чтобы не дать преимущества злоумышленникам.

Сегодня утром стало известно об обнаружении третьего дрона в районе аэропорта Лейпцига. Его нашли на поле в Кабельскетале, непосредственно примыкающем к западной части воздушной гавани. Криминалисты обнаружили там вещество, которое предварительно идентифицировали как около 50 граммов гексогена — мощной взрывчатки военного назначения.