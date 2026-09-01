Германия ужесточит контроль за въездом россиян в страну

Германия намерена усилить контроль при въезде в страну для граждан России. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

«Мы ужесточаем контроль при въезде для граждан РФ», — сказал Вадефуль в ходе пресс-конференции.

Такие меры глава МИД ФРГ анонсировал, выступая с обвинениями в адрес России из-за трех беспилотников, обнаруженных в аэропорту Лейпцига в августе.

Ранее власти Германии официально обвинили Россию в организации попытки атаки беспилотником на аэропорт Лейпциг/Галле 4 августа. Берлин пришёл к выводу, что за произошедшим стоят российские государственные структуры, и назвал инцидент частью «гибридных операций» Москвы в Европе.