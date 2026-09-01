Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 16:05

Германия ужесточит контроль за въездом россиян в страну

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / multitel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / multitel

Германия намерена усилить контроль при въезде в страну для граждан России. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

«Мы ужесточаем контроль при въезде для граждан РФ», — сказал Вадефуль в ходе пресс-конференции.

Такие меры глава МИД ФРГ анонсировал, выступая с обвинениями в адрес России из-за трех беспилотников, обнаруженных в аэропорту Лейпцига в августе.

Германия закроет последнее генконсульство России
Германия закроет последнее генконсульство России

Ранее власти Германии официально обвинили Россию в организации попытки атаки беспилотником на аэропорт Лейпциг/Галле 4 августа. Берлин пришёл к выводу, что за произошедшим стоят российские государственные структуры, и назвал инцидент частью «гибридных операций» Москвы в Европе.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar