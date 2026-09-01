Германия закроет последнее генконсульство России

Германия закроет генеральное консульство России в Бонне после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига. О новых мерах объявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

Генконсульство России в Бонне должно прекратить работу 18 сентября. Сейчас это последнее действующее российское генконсульство на территории Германии — остальные четыре были закрыты ещё в 2023 году.

Кроме того, немецкое правительство намерено расторгнуть соглашение, обеспечивающее правовую основу работы Русского дома в Берлине. Центр действует как российское культурное представительство.

Меры последовали после расследования инцидента в аэропорту Лейпциг/Галле в ночь с 4 на 5 августа. Тогда возле украинского самолёта обнаружили беспилотник со взрывным устройством, который впоследствии обезвредили специалисты. Ранее МВД Германии заявляло, что рассматривает случившееся как «гибридный теракт» и не исключает внешнего вмешательства. 1 сентября власти Германии сообщили, что считают Россию ответственной за произошедшее. Российская сторона причастность к инциденту отвергала.

Ранее Life.ru сообщал, что власти Германии уже рассматривали возможность закрытия Русского дома в Берлине после обнаружения беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига. Тогда обсуждалась денонсация соглашения, на основании которого работает культурный центр.