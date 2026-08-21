Власти ФРГ рассматривают вопрос о применении ограничительных мер в отношении берлинского Русского дома. Как передаёт издание Der Spiegel, поводом для пересмотра статуса организации стал недавний инцидент с БПЛА в Лейпциге.

По словам собеседников издания, сейчас в правительственных кругах Германии обсуждается возможность денонсации соглашения, обеспечивающего правовую базу для деятельности Русского дома.

Работа центра базируется на двух правовых актах. Первый договор, заключённый на 99 лет, регулирует имущественные вопросы. Второй, определяющий культурно-просветительскую повестку, предусматривает возможность одностороннего выхода Германии из соглашения каждые пять лет. Ближайшая дата, когда это может произойти, — 7 июня 2027 года. Эксперты отмечают, что закрытие Русского дома чревато ответными мерами со стороны РФ: под угрозой может оказаться работа Институтов имени Гёте в российских столицах.

Инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле, где 4 августа обнаружили дрон со взрывчаткой, вызвал широкий резонанс. МВД Германии рассматривает случившееся как «гибридный теракт» и не исключает внешнего вмешательства. Ситуация осложнилась столкновением другого БПЛА с украинским грузовым самолетом в ту же ночь. Российская сторона категорически не согласна с трактовкой событий, называя произошедшее «наспех состряпанной провокацией» в пользу киевского режима.