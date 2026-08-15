Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что образ России как противника используется в Европе для оправдания масштабного перевооружения. Так он прокомментировал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле.

По словам Мема, некоторые представители ЕС обвиняют Москву в происшествиях с дронами, но при этом обходят стороной тему подрыва «Северных потоков». Ответственность за эту диверсию политик возлагает на Киев.

«Некоторые политики в ЕС продолжают свою риторику, обвиняя Россию в инцидентах с беспилотниками, однако все они хранят молчание перед лицом террористической атаки на «Северных потоках» , которая, безусловно, была крупнейшей на европейском континенте и должна была привести к применению пятой статьи НАТО», — написал он в соцсети X.

Мема также обратил внимание, что европейские страны продолжают финансовую и военную поддержку Украины. По его мнению, такой подход противоречит реакции, которая должна была последовать после диверсии на газопроводах.

Поводом для заявления стал случай в аэропорту Лейпциг/Галле. Там сотрудник обнаружил БПЛА с неизвестным взрывным устройством, а позднее следователи нашли неподалёку выжженную землю, металлические фрагменты, антенну и другую электронику.

Расследование продолжается, специалисты изучают образцы почвы и видеозаписи. Посольство России в Берлине ранее отвергло намёки на возможную причастность Москвы и назвало происходящее новым витком антироссийской истерии.

После инцидента в аэропорту Лейпциг/Галле расследование перешло под контроль Генеральной прокуратуры Германии. Беспилотник со взрывным устройством нашли в зоне грузовых перевозок, а немецкие правоохранители продолжили выяснять обстоятельства произошедшего.