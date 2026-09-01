«В мозгу поселился «чужой»: В Госдуме объяснили решение ФРГ ужесточить меры против России
Депутат Матвейчев: ФРГ после поставок танков продолжает путь к эскалации с РФ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Решение Германии ужесточить меры против России полностью укладывается в логику последних лет и не содержит ничего неожиданного. Такую точку зрения в беседе с Life.ru высказал депутат Госдумы Олег Матвейчев.
Когда наступил 2022 год, немцы обсуждали вопросы, поставлять или не поставлять Украине палатки и зимнюю одежду. Но постепенно это выросло до того, что сейчас они совершенно спокойно поставляют и беспилотники, и ракеты, и танки. Вот если бы Германия внезапно объявила, что больше не будет Украине ничего поставлять, я бы удивился и сказал: «Да, что-то изменилось». А то, что они продолжают всяческие провокации, наращивают вооружение и готовятся штурмовать Калининград — это всё находится в рамках одной и той же логики. Их политика абсолютно не отличается от того, что было месяц, два или три назад.
Матвейчев выразил уверенность, что через несколько месяцев ситуация станет ещё хуже, и Берлин спокойно начнёт передавать Украине крылатые ракеты Taurus и другие вооружения. Германия, по его мнению, постепенно втягивается в конфликт, уничтожая собственную экономику.
«Послушайте, это страна, у которой взорвали «Северные потоки» — её собственность. По официальным версиям, это сделали украинцы. Украинцы взорвали немецкую собственность, из-за чего немецкая промышленность в течение уже нескольких лет умирает. Украина лишила Германию десятков и сотен миллиардов евро. Экономический рост Германии остановлен. Немцы давно уже не имеют профицита внешнеторгового баланса. Если раньше они зарабатывали на экспорте, то сейчас Германия стремительно деградирует во всех отношения», — отметил парламентарий.
Политик назвал происходящее с Германией коллективным самоубийством. Причину он видит во внешнем управлении: мозг страны, по его выражению, захвачен инородным червём, под которым подразумеваются англосаксы и транснациональные структуры. Немецкие СМИ в значительной степени принадлежат зарубежным корпорациям, а сама ФРГ давно не является суверенным субъектом. Поэтому ждать от неё адекватного поведения бессмысленно: внешние силы преследуют собственные интересы, не заботясь о последствиях для Германии.
«Это несуверенная страна. Можно требовать от человека или от государства адекватного поведения только при условии, что они являются самостоятельными субъектами. А если в мозгу поселился «чужой», который выедает его изнутри и преследует свои цели, ему пофиг, что тело потом погибнет — он переселится в другое. С Германией происходит именно это: она управляется извне этим «чужим», который её просто убивает», — подытожил он.
Напомним, Германия планирует усилить контроль при въезде россиян и закрыть Генеральное консульство России в Бонне, а также Русский дом в Берлине. Поводом стали обвинения в адрес Москвы из-за трёх беспилотников, обнаруженных в аэропорту Лейпцига в августе. Ограничения анонсированы на фоне обострения двусторонних отношений. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала достойный ответ ФРГ. Дипломат заявила, что Германия пошла на очередное обострение отношений с Россией, использовав необоснованный повод.
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