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Опубликовано 1 сентября, 17:36

«В мозгу поселился «чужой»: В Госдуме объяснили решение ФРГ ужесточить меры против России

Депутат Матвейчев: ФРГ после поставок танков продолжает путь к эскалации с РФ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Решение Германии ужесточить меры против России полностью укладывается в логику последних лет и не содержит ничего неожиданного. Такую точку зрения в беседе с Life.ru высказал депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Когда наступил 2022 год, немцы обсуждали вопросы, поставлять или не поставлять Украине палатки и зимнюю одежду. Но постепенно это выросло до того, что сейчас они совершенно спокойно поставляют и беспилотники, и ракеты, и танки. Вот если бы Германия внезапно объявила, что больше не будет Украине ничего поставлять, я бы удивился и сказал: «Да, что-то изменилось». А то, что они продолжают всяческие провокации, наращивают вооружение и готовятся штурмовать Калининград — это всё находится в рамках одной и той же логики. Их политика абсолютно не отличается от того, что было месяц, два или три назад.

Олег Матвейчев

Депутат Государственной Думы

Когда наступил 2022 год, немцы обсуждали вопросы, поставлять или не поставлять Украине палатки и зимнюю одежду. Но постепенно это выросло до того, что сейчас они совершенно спокойно поставляют и беспилотники, и ракеты, и танки. Вот если бы Германия внезапно объявила, что больше не будет Украине ничего поставлять, я бы удивился и сказал: «Да, что-то изменилось». А то, что они продолжают всяческие провокации, наращивают вооружение и готовятся штурмовать Калининград — это всё находится в рамках одной и той же логики. Их политика абсолютно не отличается от того, что было месяц, два или три назад.
Когда наступил 2022 год, немцы обсуждали вопросы, поставлять или не поставлять Украине палатки и зимнюю одежду. Но постепенно это выросло до того, что сейчас они совершенно спокойно поставляют и беспилотники, и ракеты, и танки. Вот если бы Германия внезапно объявила, что больше не будет Украине ничего поставлять, я бы удивился и сказал: «Да, что-то изменилось». А то, что они продолжают всяческие провокации, наращивают вооружение и готовятся штурмовать Калининград — это всё находится в рамках одной и той же логики. Их политика абсолютно не отличается от того, что было месяц, два или три назад.

Матвейчев выразил уверенность, что через несколько месяцев ситуация станет ещё хуже, и Берлин спокойно начнёт передавать Украине крылатые ракеты Taurus и другие вооружения. Германия, по его мнению, постепенно втягивается в конфликт, уничтожая собственную экономику.

«Послушайте, это страна, у которой взорвали «Северные потоки» — её собственность. По официальным версиям, это сделали украинцы. Украинцы взорвали немецкую собственность, из-за чего немецкая промышленность в течение уже нескольких лет умирает. Украина лишила Германию десятков и сотен миллиардов евро. Экономический рост Германии остановлен. Немцы давно уже не имеют профицита внешнеторгового баланса. Если раньше они зарабатывали на экспорте, то сейчас Германия стремительно деградирует во всех отношения», — отметил парламентарий.

Политик назвал происходящее с Германией коллективным самоубийством. Причину он видит во внешнем управлении: мозг страны, по его выражению, захвачен инородным червём, под которым подразумеваются англосаксы и транснациональные структуры. Немецкие СМИ в значительной степени принадлежат зарубежным корпорациям, а сама ФРГ давно не является суверенным субъектом. Поэтому ждать от неё адекватного поведения бессмысленно: внешние силы преследуют собственные интересы, не заботясь о последствиях для Германии.

«Это несуверенная страна. Можно требовать от человека или от государства адекватного поведения только при условии, что они являются самостоятельными субъектами. А если в мозгу поселился «чужой», который выедает его изнутри и преследует свои цели, ему пофиг, что тело потом погибнет — он переселится в другое. С Германией происходит именно это: она управляется извне этим «чужим», который её просто убивает», — подытожил он.

ФРГ идёт по пути дальнейшей эскалации отношений с Россией, заявил Песков
ФРГ идёт по пути дальнейшей эскалации отношений с Россией, заявил Песков

Напомним, Германия планирует усилить контроль при въезде россиян и закрыть Генеральное консульство России в Бонне, а также Русский дом в Берлине. Поводом стали обвинения в адрес Москвы из-за трёх беспилотников, обнаруженных в аэропорту Лейпцига в августе. Ограничения анонсированы на фоне обострения двусторонних отношений. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала достойный ответ ФРГ. Дипломат заявила, что Германия пошла на очередное обострение отношений с Россией, использовав необоснованный повод.

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Юлия Сафиулина
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