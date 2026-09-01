Когда наступил 2022 год, немцы обсуждали вопросы, поставлять или не поставлять Украине палатки и зимнюю одежду. Но постепенно это выросло до того, что сейчас они совершенно спокойно поставляют и беспилотники, и ракеты, и танки. Вот если бы Германия внезапно объявила, что больше не будет Украине ничего поставлять, я бы удивился и сказал: «Да, что-то изменилось». А то, что они продолжают всяческие провокации, наращивают вооружение и готовятся штурмовать Калининград — это всё находится в рамках одной и той же логики. Их политика абсолютно не отличается от того, что было месяц, два или три назад.