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Опубликовано 1 сентября, 17:17

ФРГ идёт по пути дальнейшей эскалации отношений с Россией, заявил Песков

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения Германии в адрес Москвы после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле не подкреплены доказательствами. По словам представителя Кремля, если выдвигаются серьёзные обвинения, они должны подтверждаться аргументами и фактами. Песков отметил, что немецкая сторона не представила таких обоснований.

Он также заявил, что решения властей ФРГ свидетельствуют о дальнейшем движении Берлина по пути эскалации отношений с Россией.

«То, что Германия идёт по дальнейшему пути эскалации, это очевидно», — сказал Песков журналистам.

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Ранее сообщалось, что Германия ужесточит контроль при въезде россиян в страну, а также закроет Генконсульство России в Бонне и Русский дом в Берлине. Такие меры глава МИД ФРГ анонсировал, выступая с обвинениями в адрес Москвы из-за трёх беспилотников, обнаруженных в аэропорту Лейпцига в августе.

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Наталья Демьянова
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