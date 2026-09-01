«Возвращение к истокам?»: Захарова удивилась выбору даты для шагов Берлина против России
Захарова усомнилась в случайности антироссийских шагов Германии 1 сентября
Обложка © Life.ru.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в случайности выбора даты для антироссийских заявлений немецких властей. Дипломат обратила внимание, что шаги Берлина последовали 1 сентября — в годовщину начала Второй мировой войны.
В своём Telegram-канале Захарова заявила, что немецкие власти либо не учитывали исторический контекст этой даты, либо намеренно выбрали её для демонстрации своей позиции.
«Мне просто интересно, делая антироссийские заявления именно 1 сентября, в Берлине «как бы не подумали», проявив в очередной раз глупость и необразованность, или буквально заявили о возвращении к истокам, ритуально продемонстрировав намерения?» — написала Захарова.
Дипломат напомнила, что 1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, которое стало началом Второй мировой войны.
Ранее сообщалось, что Германия ужесточит контроль при въезде россиян в страну, а также закроет Генконсульство России в Бонне и Русский дом в Берлине. Такие меры глава МИД ФРГ анонсировал, выступая с обвинениями в адрес Москвы из-за трёх беспилотников, обнаруженных в аэропорту Лейпцига в августе. В ответ российский МИД пообещал Берлину «достойный ответ».
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.