«Возвращение к истокам?»: Захарова удивилась выбору даты для шагов Берлина против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в случайности выбора даты для антироссийских заявлений немецких властей. Дипломат обратила внимание, что шаги Берлина последовали 1 сентября — в годовщину начала Второй мировой войны.

В своём Telegram-канале Захарова заявила, что немецкие власти либо не учитывали исторический контекст этой даты, либо намеренно выбрали её для демонстрации своей позиции.

«Мне просто интересно, делая антироссийские заявления именно 1 сентября, в Берлине «как бы не подумали», проявив в очередной раз глупость и необразованность, или буквально заявили о возвращении к истокам, ритуально продемонстрировав намерения?» — написала Захарова.

Дипломат напомнила, что 1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, которое стало началом Второй мировой войны.