Берлин решил закрыть «Русский дом» после инцидента с дроном в Лейпциге

Германия решила закрыть «Русский дом» в Берлине. Для этого власти ФРГ расторгнут соглашение, которое регулирует работу культурно-информационного центра. Об этом заявил глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции с министром внутренних дел Александером Добриндтом.

Одновременно Берлин закроет российское генконсульство в Бонне — оно должно прекратить работу к 18 сентября. Кроме того, Германия намерена добиваться расширения антироссийских санкций на уровне Евросоюза.

Эти меры власти ФРГ связали с инцидентом в аэропорту Лейпциг/Галле 4 августа. Тогда на территории воздушной гавани обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Правительство Германии теперь официально возложило ответственность за случившееся на Россию.

«Правительство Германии, следовательно, приходит к выводу, что Россия несёт ответственность за гибридную атаку в Лейпциге 4 августа», — заявил Добриндт.

По его словам, произошедшее вписывается в схему гибридных операций, которые немецкие власти приписывают России. Вадефуль также назвал инцидент частью «агрессивных гибридных действий» РФ против Европы. Российская сторона ранее отвергала обвинения в причастности к произошедшему.

Работа «Русского дома» в Берлине регулируется межправительственным соглашением России и Германии от 2011 года. Ещё в августе немецкие власти изучали возможность выхода из него, поскольку без этого закрыть культурный центр было юридически затруднительно.

Ранее Life.ru рассказывал, что Берлин рассматривает денонсацию соглашения о работе «Русского дома». Тогда немецкие СМИ отмечали, что подобный шаг может привести к ответным мерам в отношении немецких культурных учреждений в России.