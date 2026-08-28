Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что охотно пользуется всем богатством русского языка, когда его не сдерживают формальности. Об этом он сказал на Фестивале новых медиа, отвечая на вопрос, почему обходится в соцсетях без официального тона.

По словам политика, страницы в интернете лучше вести на языке, понятном каждому. Для официальных формулировок, добавил он, у него достаточно других поводов — совещания и заявления. Медведев отметил, что у любого человека есть свои рамки. В качестве примера он привёл президента, который обязан излагать позицию страны точно и без лишних эмоций.

«А сейчас я гораздо меньше связан формальностями, поэтому могу резать правду-матку, используя русский язык во всем его многообразии, красоте, величии. Вот это я с удовольствием делаю», — сказал зампред Совбеза. По его словам, раньше, работая на определённой должности, он тоже старался придерживаться сдержанного стиля.

До этого председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что нынешние лидеры Евросоюза и отдельных европейских государств являются прямыми потомками и идеологическими наследниками фашистов, а в ряде случаев просто неумными людьми. Он обвинил политическое руководство Европы в преемственности фашистской идеологии. Медведев подчеркнул, что европейские власти недооценили стойкость России, ошибочно полагая, что страна будет вынуждена искать компромиссы из-за санкций. По его словам, Россия успешно адаптировалась к сложившимся условиям.