Медведев пообещал ответить «всей мощью» на попытки уничтожить Россию

Россия ответит «всей своей мощью» на попытки противников уничтожить государство. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью газете «Южная Осетия».

«Если кто-то считает, что способен уничтожить нас, ему придётся в полной степени осознать последствия таких намерений для самих себя. Мы будем реагировать всей своей мощью. И единственным победителем будет Россия», — сказал Медведев.

По его словам, Москва не может равнодушно относиться к тому, что считает агрессивными планами своих противников. Зампред Совбеза подчеркнул, что российская сторона намерена исходить прежде всего из национальных интересов и вопросов безопасности.

Интервью было приурочено к 18-й годовщине признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии. Соответствующие указы Медведев подписал 26 августа 2008 года, когда занимал пост президента РФ.

Рассуждая об уроках событий 2008 года, политик заявил, что Запад должен был понять невозможность военного давления на Россию. Он также обвинил западные страны в попытках разорвать связи Москвы с соседними государствами и разжигать национальные противоречия.

Медведев заверил, что Россия продолжит поддерживать Южную Осетию, содействовать её социально-экономическому развитию, укреплению суверенитета и обеспечению безопасности.

Ранее Life.ru писал, что Медведев предупредил о тяжёлых последствиях попыток стравить Россию с её ближайшими соседями. По его мнению, такая политика в итоге способна обернуться против самих её инициаторов.