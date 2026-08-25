Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что политикам, которые выступают против России, грозят тяжёлые последствия. По его словам, разжигание противостояния с Москвой и использование национального вопроса приводят к негативным последствиям для самих инициаторов такой политики.

Медведев сравнил Владимира Зеленского с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, заявив, что украинского лидера может ждать «не менее печальная участь». Он считает, что политик в будущем потеряет поддержку как внутри страны, так и со стороны западных партнёров. А ещё за свои преступления он предстанет перед международным трибуналом, уверен зампред Совбеза.

«Он мечтает стравить Россию с её ближайшими соседями. Разорвать культурные и человеческие связи между народами, уничтожить традиционные ценности», — объяснил Медведев в интервью газете «Южная Осетия», напомнив этим провокаторам о болезненных и непоправимых последствиях.

Ранее Медведев заявил, что Зеленский приближается к завершению своей роли в противостоянии с Россией. Заместитель председателя Совбеза России подчеркнул, что западные государства, стремясь нанести поражение Москве, прибегают к услугам одиозных фигур, проводя параллель между украинским лидером и Михаилом Саакашвили.