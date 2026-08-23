«На очереди пантеоны Гитлеру»: Медведев оценил план поставить памятник Мазепе в Киеве

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал решение Владимира Зеленского поручить правительству Украины провести конкурс на создание памятника гетману Ивану Мазепе в Киеве. В личном блоге в мессенджере МАКС он написал, что Банковая продолжает политику героизации предателей и пособников нацистов.

«Кровавый клоун как будто назло своим корням и заветам предков продолжает героизировать нацистов и предателей всех мастей. Я писал об этом еще в 2021-м — он испытывает дикий страх, потому пресмыкается перед нациками, для которых он сам расходный материал», — подчеркнул Медведев.

Отдельно Медведев упомянул решения украинских властей, связанные с увековечением памяти Степана Бандеры, Андрея Мельника и Евгения Коновальца. По его словам, следующим шагом может стать установка памятника Мазепе.

«Остается создать в Киеве пантеоны Гитлеру и Муссолини. Ну не урод? Ведь каждый из этих мерзавцев с радостью отправил бы тряпичную наркокуклу прямиком в печь», — добавил он.

Напомним, накануне Владимир Зеленский подписал указ об установке в Киеве памятника гетману Ивану Мазепе. Документ обязывает правительство Украины провести открытый конкурс на лучший проект монумента, а также решить вопросы финансирования и выбора места совместно с городской администрацией. Имя Мазепы на Украине уже носят улицы, его портрет размещён на купюре и монете в 10 гривен. Сам гетман известен тем, что в разгар Северной войны перешёл на сторону шведского короля Карла XII, за что был лишён титулов и предан анафеме Русской православной церковью.