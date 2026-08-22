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22 августа, 11:31

«Страна 404»: Медведев рассказал, что Украина уже потеряла половину населения и 20% земли

Медведев: Украина потеряла половину жителей и пятую часть территорий

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украина уже лишилась половины своего населения и пятой части земель, которые когда-то случайно оказались в её составе. Об этом на съезде «Единой России» сказал глава партии Дмитрий Медведев.

«Итог видят все, в том числе наши больные русофобией друзья — в этой самой стране, которую теперь принято называть «страна 404», уже исчезла половина населения и 20% случайно оказавшихся у них территорий», — сказал политик.

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До этого стало известно, что реальные данные о числе жителей Украины расходятся с официальными. По подсчётам демографов и аналитиков, на подконтрольной Киеву территории может оставаться примерно 29–30,5 миллиона человек — почти на 45% меньше прежнего. Официальную численность населения власти страны не публикуют с февраля 2022 года. Одним из наиболее точных методов подсчёта эксперты называют объём потребления воды, поскольку он меняется сразу после отъезда людей, тогда как в государственных базах человек может числиться ещё долго.

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Вероника Бакумченко
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