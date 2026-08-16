8 детей с каждой украинки: Киев признал катастрофический масштаб демографического кризиса

Для восстановления численности населения Украины до уровня 2022 года каждой женщине пришлось бы родить по восемь детей. Такую оценку дал директор Киевского перинатального центра Дмитрий Говсеев, его слова передает украинское агентство УНИАН.

По его словам, нынешняя демографическая ситуация требует резкого роста рождаемости, если страна рассчитывает вернуться к прежним показателям. Оценка в восемь детей на одну женщину показывает масштаб накопившегося демографического спада. Проблема связана не только с низким числом рождений, но и с общим сокращением количества жителей страны.

В начале августа на Украине сообщали, что за первое полугодие 2026-го зарегистрировали 73 292 рождения против 259 853 смертей. Демографическая ситуация остаётся одной из наиболее острых долгосрочных проблем для страны.

Ранее Life.ru писал, что рождаемость в Киеве упала до уровня одного роддома. За первые шесть месяцев 2026 года на Украине родились 73 292 ребёнка, тогда как число зарегистрированных смертей достигло 259 853. В июле украинский аналитик Алексей Кущ заявил, что население Украины ежегодно сокращается примерно на 800 тысяч человек. Около 500 тысяч из этого числа он связал с миграцией, ещё примерно 250 тысяч — с превышением смертности над рождаемостью.