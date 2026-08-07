Рождаемость в Киеве упала до уровня одного роддома

Рождаемость в Киеве упала так сильно, что теперь во всём горое рожают столько, сколько раньше рождалось в одном роддоме. Об этом заявила депутат Рады Анна Скороход в эфире YouTube-канала Натальи Влащенко. Она добавила, что в регионах ситуация ещё хуже.

«Знакомый мой хороший в роддоме акушером работает. Он говорит, что <…> как раньше в одном роддоме <…> [рождалось детей], так сейчас во всём Киеве. И это только Киев, это столица, где достаточно много людей, а регионы — там вообще всё печально», — сказала Скороход.

Украина переживает серьёзный демографический кризис с 1991 года. С февраля 2022 года население страны сократилось на 8 миллионов человек. Аналитики называют ситуацию катастрофической: естественная убыль за год равна исчезновению целого города. Люди живут меньше, а молодёжь массово уезжает, чтобы избежать мобилизации.

Ранее сообщалось, что смертность на Украине в четыре раза превысила рождаемость. По данным Минюста, за первые 6 месяцев года в стране родились 73 292 ребёнка. За этот же период зарегистрировали 259 853 смерти.