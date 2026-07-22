«Ще не вмерла?» Смертность на Украине в четыре раза превысила рождаемость
Опендатабот: Смертность на Украине в четыре раза превысила рождаемость
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Смертность на Украине в четыре раза превысила рождаемость в первом полугодии 2026 года. Об этом сообщил «Опендатабот».
По данным Минюста, за первые 6 месяцев года в стране родились 73 292 ребёнка. За этот же период зарегистрировали 259 853 смерти.
Согласно приведённой статистике, количество умерших стало самым высоким за последние пять лет. Показатель смертности вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Число новорождённых за год сократилось на 16%. Если сравнивать с показателями до начала боевых действий, рождаемость снизилась в 2 раза.
Ранее исследование показало, что коэффициент рождаемости на Украине составляет около 1 ребёнка на женщину, что вдвое ниже уровня воспроизводства, и хуже показатели только у ряда азиатских регионов. Кризис усугубляется боевыми действиями и эмиграцией.
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