Учёные предложили вдвое сократить население Земли — до 4 млрд человек

Учёные заявили, что планете может понадобиться постепенное сокращение численности населения, чтобы снизить нагрузку на ресурсы и экосистемы. По их мнению, к 2200 году количество жителей Земли должно уменьшиться более чем в два раза— до четырёх миллиардов человек. Об этом сообщило Daily Mail.

Группа исследователей предложила пересмотреть подход к росту населения планеты из-за увеличивающегося давления на окружающую среду. По их данным, за последнее столетие количество людей выросло примерно с двух до восьми миллиардов, что создало серьёзную нагрузку на природные системы.

Авторы работы подчеркнули, что речь не идёт о жёстких ограничениях или принудительных мерах. Вместо этого специалисты предлагают расширять доступ женщин в развивающихся странах к программам планирования семьи, что может привести к естественному снижению рождаемости.

Исследователи считают, что нынешний уровень потребления ресурсов становится всё менее устойчивым. За последние 50 лет, когда население планеты увеличивалось вдвое, объём выбросов углекислого газа вырос более чем в два раза, количество видов живых организмов сократилось примерно наполовину, а использование энергии выросло втрое.

Если текущая динамика сохранится, к концу XXI века население Земли может достичь 11,4 миллиарда человек. По мнению экспертов, это способно привести к усилению загрязнения окружающей среды пластиком и химическими веществами. Учёные приводят в пример Южную Корею и Иран, где государственные программы поддержки планирования семьи помогли заметно снизить уровень рождаемости за относительно короткий период.

При этом специалисты признают, что уменьшение числа молодых людей создаст новые проблемы. Старение населения может привести к нехватке работников и замедлению экономического роста. В качестве примера приводится Южная Корея, где уже сейчас более пятой части жителей старше 65 лет. Несмотря на возможные экономические трудности, авторы исследования считают, что бесконечное увеличение потребления невозможно с точки зрения экологии.

Согласно актуальным оценкам, на Земле сейчас проживает более 8,3 миллиарда человек. За последние десятилетия человечество значительно увеличило использование природных ресурсов, а потребление ископаемого сырья выросло в несколько раз.

Ранее в Антарктиде зафиксировали одно из самых сильных похолоданий за последние годы. На научной станции «Конкордия», расположенной в глубине материка, температура воздуха опустилась до −84,1 градуса Цельсия. Станция находится на высоте более 3200 метров над уровнем моря, вдали от побережья, где регулярно наблюдаются экстремальные морозы, полярная ночь и сухой климат.