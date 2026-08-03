Пока мир плавится от жары, Антарктида установила ледяной рекорд

В Антарктиде зафиксировали одну из самых низких температур за последние годы. На исследовательской станции «Конкордия» воздух остыл до −84,1 градуса Цельсия, что стало самым холодным показателем на Земле с 2012 года. Об этом пишет Mail Online.

Экстремальное похолодание произошло 18 июля во время антарктической зимы. Станция расположена в глубине материка на высоте более 3200 метров над уровнем моря, где уже привычны сильные морозы, полярная ночь и сухой стабильный воздух.

Учёные объясняют такие значения сочетанием нескольких факторов: удалённостью района от побережья, большой высотой и ясной погодой, при которой поверхность быстро теряет тепло. При этом нынешний показатель не стал абсолютным рекордом для планеты.

Самая низкая официально измеренная температура воздуха на Земле была зарегистрирована в 1983 году на российской станции «Восток» в Антарктиде. Тогда термометры показали −89,2 градуса Цельсия.

Несмотря на суровые условия, «Конкордия» продолжает работу. Специалисты используют данные о сильных морозах для изучения атмосферы, климата и влияния экстремальной среды на человека.

Новая волна холода в Антарктиде произошла на фоне аномальной жары в ряде регионов Северного полушария, что ещё раз показало резкие различия температур на планете.

Ранее Life.ru писал, что крупнейший в мире ледник Туэйтса в Антарктиде может разрушиться в ближайшие месяцы. Эксперты разошлись в оценках: одни предрекают климатический коллапс, другие советуют не драматизировать.