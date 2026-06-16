«Пробка» Антарктиды лопнула: Как изменится карта мира после разрушения «ледника Судного дня»

Крупнейший в мире ледник Туэйтса в Антарктиде может разрушиться в ближайшие месяцы. Эксперты разошлись в оценках: одни предрекают климатический коллапс, другие советуют не драматизировать.

Туэйтс неспроста прозвали ледником Судного дня. Он работает как гигантская пробка, сдерживающая Западно-Антарктический ледяной щит. Если она исчезнет, запустится эффект домино — соседние массивы начнут сползать в океан. По словам специалистов, при полном разрушении уровень воды поднимется на 65 сантиметров, а с учётом стаивания всего щита — до трёх метров и более. Под ударом окажутся Петербург, Владивосток, Сочи, Севастополь и Ростов-на-Дону.

Прибрежные экосистемы будут утрачены навсегда, пострадает и сельское хозяйство. Частичная потеря угодий потребует восстановления за счёт неосвоенных земель или уплотнения застройки. Эксперты подчёркивают: оценить конечные последствия сегодня невозможно, это задача ближайшего десятилетия.

Политолог Нурлан Абдрашитов считает, что главная угроза — нехватка ресурсов. При подъёме океана число климатических беженцев может достигнуть 332 миллионов человек. Он напомнил, что войны чаще начинались не из-за нефти, а из-за земли и воды. С 1992 года в мире зафиксировано 2757 водных конфликтов. Россия в этой ситуации выглядит двойственно: прибрежные территории могут терять инфраструктуру, но страна обладает крупнейшими запасами пресной воды, ценность которой будет лишь расти.

Демограф Юрий Крупнов настроен сдержаннее. В комментарии «Вечерней москве» он призывает не фантазировать о массовых переселениях и отмечает, что поднятие моря не означает мгновенного исчезновения густонаселённых стран. Для России проблему он видит не во внешних угрозах, а в освоении Нечерноземья — огромного пространства с колоссальными ресурсами от Урала до Псковской области.

Вывод экспертов: процесс уже запущен, но растянется на десятки и сотни лет. Время у человечества ещё есть, однако запас его не бесконечен.

Ранее СМИ назвали шесть государств, которые рискуют уйти под воду полностью либо столкнуться с катастрофическим затоплением, если разрушится так называемый «ледник Судного дня» — один из крупнейших антарктических массивов, за которым пристально следят климатологи. По оценкам специалистов, его полное таяние способно поднять уровень Мирового океана примерно на 60 сантиметров.