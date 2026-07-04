Население Украины ежегодно уменьшается на 800 тыс. человек, заявил аналитик Кущ

Численность населения Украины ежегодно сокращается примерно на 800 тысяч человек, что оказывает давление на бизнес и снижает покупательскую способность. Об этом заявил украинский финансовый аналитик Алексей Кущ, передаёт «Новости.Live».

По его словам, около 500 тысяч человек приходится на чистую миграцию — разницу между уехавшими и вернувшимися, ещё порядка 250 тысяч — на превышение смертности над рождаемостью. Он отметил, что такая динамика негативно влияет на экономику, замедляет развитие бизнеса и банковского сектора.

Ранее Кущ уже обращал внимание на масштабы демографического спада, сравнивая ежегодную убыль населения с исчезновением крупного города. По его оценке, на ситуацию влияют сразу несколько факторов: массовая эмиграция подростков, снижение рождаемости и падение продолжительности жизни. Экономист также утверждал, что многие семьи вывозят подростков за границу ещё до окончания школы, из-за чего старшие классы в некоторых случаях состоят преимущественно из девушек.

Более того, по данным украинского аналитического ресурса Opendatabot, смертность в стране в 2025 году втрое превысила рождаемость: на одного новорождённого приходилось трое умерших. Также и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что население Украины значительно сократилось, оценивая нынешние показатели в диапазоне от 18 до 23 миллионов человек. По его словам Незалежная потеряла более половины населения.