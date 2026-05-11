Причины сокращения численности населения Украины на подконтрольной Киеву территории связаны с курсом Запада на втягивание страны в НАТО и последующей реакцией России. Соответствующее заявление профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен опубликовал в социальной сети X.

«Эта катастрофа ужасна для будущего страны, но она была предсказуема. Ожидаемо, что попытка втянуть Украину в орбиту альянса встретила бы мощный ответ со стороны России», — написал он.

По мнению Диесена, демографические последствия были закономерными на фоне политических процессов вокруг Украины и её сближения с НАТО. Также он отметил, что сторонники такого курса, по его словам, представляют его как «проукраинский», тогда как оппонентов нередко обвиняют в распространении «российской пропаганды».

Ранее сообщалось о резком сокращении численности населения Украины. Количество жителей Украины снизилось до уровня 22–25 миллионов человек, что характеризируется как колоссальная проблема. Отмечается, что демографические трудности на Украине фиксируются с момента обретения независимости в 1991 году.