Welt: Зеленский впал в отчаяние из-за нехватки ракет Patriot

Владимир Зеленский оказался в крайне сложном положении перед зимой из-за острой нехватки ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Его многочисленные обращения к западным союзникам всё больше напоминают «крики о помощи» и свидетельствуют об отчаянии, пишет немецкая Welt.

По оценке издания, проблема выходит далеко за пределы Украины: дефицит зенитных ракет ощущают и сами США, и европейские страны. Ситуацию для Киева дополнительно осложнило сокращение американских запасов на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

Ранее Зеленский заявил CNN, что для прохождения зимы Украине необходимо получить хотя бы 5% имеющихся у Вашингтона боеприпасов для Patriot. Нынешние украинские запасы он оценивал примерно в 1% от американских.

Надежды Киева на быстрое решение проблемы за счёт собственного производства также оказались под вопросом. По данным Welt, первоначальные заявления о возможной передаче Украине лицензии на выпуск ракет породили большие ожидания, однако на практике такой проект сталкивается с серьёзными препятствиями и не может быть реализован в короткие сроки.

Кроме того, президент Штатов Дональд Трамп ранее отказал Зеленскому в поставке сотен дополнительных перехватчиков. Американский лидер объяснил это ограниченностью собственных запасов США и необходимостью сохранять боеприпасы для защиты американских сил и союзников.

На фоне дефицита украинская сторона ищет ракеты и у европейских партнёров. Польша, в частности, рассматривает возможность передачи новой партии боеприпасов для Patriot, однако окончательное решение ещё не принято: Варшава намерена сначала оценить последствия такого шага для собственной безопасности.

Накануне Зеленский признал, что в 2026 году в распоряжении ВСУ оказалось в 2,5 раза меньше ракет-перехватчиков, чем годом ранее. На фоне сокращения запасов украинские власти активно добиваются дополнительных поставок систем ПВО и боеприпасов у США и европейских стран.