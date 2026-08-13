Зеленский ударился в панику — ракет-перехватчиков у ВСУ почти не осталось

Владимир Зеленский заявил, что запасы ракет-перехватчиков у ВСУ сократились в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. К слову, параллельно воздушные силы Украины перестали публиковать статистику о перехваченных российских ракетах, из которой следовало, что эффективность ПВО падает.

Последняя сводка вышла 8 августа. 12 августа спикер ВВС Юрий Игнат подтвердил, что отчёты о перехватах больше публиковаться не будут.

«В этом году у нас в 2,5 раза меньше перехватчиков, чем было в 2025 году», — сказал Зеленский в интервью телеканалу CNN.