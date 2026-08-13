Зеленский ударился в панику — ракет-перехватчиков у ВСУ почти не осталось
Зеленский: Запасы ракет ПВО у ВСУ рухнули в 2,5 раза
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Владимир Зеленский заявил, что запасы ракет-перехватчиков у ВСУ сократились в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. К слову, параллельно воздушные силы Украины перестали публиковать статистику о перехваченных российских ракетах, из которой следовало, что эффективность ПВО падает.
Последняя сводка вышла 8 августа. 12 августа спикер ВВС Юрий Игнат подтвердил, что отчёты о перехватах больше публиковаться не будут.
«В этом году у нас в 2,5 раза меньше перехватчиков, чем было в 2025 году», — сказал Зеленский в интервью телеканалу CNN.
Многие СМИ сейчас пишут о растущем дефиците ракет-перехватчиков у украинской ПВО. По их данным, боеприпасы, в том числе для комплексов Patriot, расходуются быстрее, чем западные союзники успевают пополнять запасы, а зимой ситуация для Киева станет совсем печальной. Владимир Зеленский пытается хоть где-то набрать этих боеприпасов, в чём ему оказывает помощь генсек НАТО Марк Рютте.
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