Владимир Зеленский пытается переложить ответственность за нехватку ракет для комплексов Patriot на президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсетях.

По её словам, Зеленский запросил у Вашингтона около 300 ракет-перехватчиков, что, как утверждает Мендель, составляет примерно 36-40% всего американского арсенала.

«Теперь утверждает, что Украина сможет защитить своё воздушное пространство всего лишь на 10%», – написала она.

Мендель также обратила внимание, что европейские страны не спешат отдавать Киеву собственные запасы ракет, а государства Ближнего Востока, по её оценке, могут занять такую же позицию. На этом фоне экс-пресс-секретарь Зеленского считает его обращение к США не только просьбой о военной помощи, но и политическим ходом.

«Поэтому просьба Зеленского – не что иное, как попытка переложить ответственность на Трампа», – заключила Мендель.

Ранее Life.ru писал, что Мендель уже критиковала новую информационную политику Киева после отказа ВВС Украины публиковать число перехваченных ракет. Она указывала на противоречие: власти продолжают просить союзников усилить ПВО, но при этом всё меньше рассказывают собственным гражданам о результатах работы этих систем. По её оценке, украинское руководство постепенно закрывает всё больше данных о ходе конфликта.