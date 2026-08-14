Просить ПВО можно, а цифры раскрывать нельзя? Мендель раскритиковала новое решение Киева
Мендель раскритиковала отказ ВВС Украины раскрывать число сбитых ракет
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Отказ украинских ВВС публиковать данные о количестве перехваченных ракет вызвал недоумение у бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель. Она обратила внимание на то, что Киев одновременно с этим продолжает просить союзников усиливать противовоздушную оборону.
По словам Мендель, новая информационная политика выглядит противоречиво: власти всё меньше рассказывают собственным гражданам о происходящем, но при этом сохраняют прежнюю риторику о необходимости дополнительных поставок систем ПВО.
«Украина прекратила сообщать о количестве перехваченных российских ракет, но продолжает обращаться к союзникам с просьбой укрепить её противовоздушную оборону», – написала она в соцсети X.
Экс-пресс-секретарь Зеленского считает, что Киев постепенно закрывает всё больше сведений, связанных с ходом конфликта. По её оценке, ограничения касаются уже не только внешней аудитории, но и самих украинцев. Мендель не уточнила, с чем именно связывает отказ ВВС от публикации прежней статистики. Однако сам шаг она привела как пример растущей закрытости украинских властей.
Ранее Life.ru писал, что в одной из ночных сводок украинские ВВС признали: им не удалось перехватить ни одной из применённых российских ракет. При этом в отражении атаки, по версии Киева, участвовали авиация, зенитные подразделения, РЭБ, мобильные группы и беспилотные системы. Подробности о последствиях ударов тогда также не раскрывались.
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