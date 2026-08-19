Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 11:44

Ще не вмерла? С 1991 года Украина потеряла 45% населения

Засекреченная Киевом статистика показала сокращение населения Украины на 45%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

На подконтрольной Киеву территории может оставаться около 29–30,5 млн человек, пишет kp.ru. Такие оценки приводят украинские демографы и аналитики, хотя официальная численность населения страны после февраля 2022 года не публикуется.

Больше не дадут: Кулеба признал предел поддержки Украины со стороны Запада
Больше не дадут: Кулеба признал предел поддержки Украины со стороны Запада

Одним из способов подсчёта стало потребление воды. Аналитики сочли этот метод наиболее надёжным: человек может продолжать числиться в различных государственных базах после отъезда, но расход коммунального ресурса меняется практически сразу.

Отток жителей за границу не останавливается. Расчёты указывают на серьёзное ухудшение демографической ситуации. По данным издания, с 1991 года Украина потеряла 45% населения страны.

Фёдоров заявил о кризисе управления на Украине и необходимости выборов
Фёдоров заявил о кризисе управления на Украине и необходимости выборов

Ранее население Украины оценили как сокращающееся примерно на 800 тысяч человек ежегодно. Из них около 500 тысяч приходится на миграционный отток, ещё порядка 250 тысяч — на превышение смертности над рождаемостью.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar