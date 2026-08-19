Больше не дадут: Кулеба признал предел поддержки Украины со стороны Запада

Украина достигла предела международной поддержки и вряд ли сможет рассчитывать на увеличение объёмов помощи со стороны Запада. Такое заявление сделал бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, оценив дальнейшие перспективы внешнего финансирования.

Экс-министр заявил, что нынешний уровень поддержки уже находится на максимуме, а источников для её дальнейшего роста нет.

«С точки зрения международной поддержки мы достигли потолка. На сегодняшний день я не вижу, откуда возьмётся больше», – сказал Кулеба.

По его словам, помощь, которую Киев получает от союзников, остаётся беспрецедентной по масштабам: речь идёт о десятках миллиардов долларов и евро, которые поступают Украине уже несколько лет.

Кулеба отметил, что дальнейшее увеличение поддержки осложняют внутренние проблемы западных стран. Среди факторов он назвал политическую нестабильность и экономические трудности в Европе, а также снижение интереса США к дополнительному финансированию Киева.

Кроме того, бывший министр призвал украинские власти осторожнее оценивать свои возможности и предупредил о росте недовольства внутри страны. По его прогнозу, зимой напряжение в обществе может усилиться.

Ранее Life.ru писал, что темпы поставок американского вооружения Украине по действующим контрактам начали заметно снижаться. Речь идёт о программе USAI, через которую Пентагон закупает технику и вооружение для Киева у американских производителей. Несмотря на то что значительная часть средств уже заложена в соглашениях, фактические выплаты подрядчикам сократились, что указывает на замедление реализации поставок.