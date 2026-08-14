Поставки американского оружия Украине замедлились вдвое
Обложка © Служба распространения визуальной информации Министерства обороны США / dvidshub.net / U.S. Air Force photo by Senior Airman Sara Jenkins (Public Domain)
Темпы поставок американского вооружения Украине по ранее заключённым контрактам Пентагона сократились вдвое. Об этом свидетельствуют отчёты для Конгресса США, которые изучило РИА «Новости».
Речь идёт о программе USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), в рамках которой Пентагон заказывает оружие для Киева напрямую у американских производителей, а не передаёт из собственных арсеналов. С 2022 года Конгресс выделил на эту программу 32,49 миллиарда долларов. К концу марта министерство обороны заключило контракты почти на всю эту сумму, однако оплатило лишь немногим более половины — около 19 миллиардов. Оставшиеся 13,5 миллиарда долларов по подписанным соглашениям находятся в работе.
Замедление темпов поставок отражается в ежемесячных выплатах подрядчикам. Если в 2025 году они составляли в среднем 587 миллионов долларов в месяц, то в первом квартале 2026 года сократились до 265 миллионов — падение почти на 55%.
Средства перечисляются производителям по мере выполнения работ, компенсации расходов или приёмки готовой продукции. Таким образом, сокращение выплат указывает именно на замедление исполнения уже размещённых заказов, а не на уменьшение их объёма.
С января 2025 года США не объявляли о новых поставках оружия напрямую из собственных арсеналов. Это делает программу USAI основным каналом прямого поступления американского вооружения Украине.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский ударился в панику из-за заканчивающихся у ВСУ ракет-перехватчиков. По словам главы киевского режима, в этом году их в 2,5 раза меньше, чем было в 2025-м.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.