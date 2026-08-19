Кулеба признался, что сделал запасы круп и дров на случай сложной зимы

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о личных запасах, которые он сделал перед наступлением зимы. Бывший министр признался, что подготовился к возможным трудностям и заранее закупил необходимые продукты и воду.

По словам Кулебы, дома у него постоянно хранится запас питьевой воды, а также крупы и другие продукты длительного хранения. Кроме того, он сообщил о заготовленных дровах, которые должны помочь в холодный период.

«У меня постоянно стоит 20 литров воды питьевой… Я закупился гречкой, рисом, макаронами», – рассказал Кулеба в интервью изданию «Новости.LIVE».

Рассуждая о предстоящем отопительном сезоне, бывший глава украинского МИД отметил, что решил заранее подготовиться к возможным перебоям. Он не уточнил, связано ли это с личной осторожностью или ожиданием проблем с инфраструктурой.

Ранее Виталий Кличко предупредил о возможных сложностях для Киева в отопительный сезон. Мэр столицы Украины сообщил, что у города остаётся ограниченное время для завершения подготовки к холодам. Власти делают ставку на создание резервных систем, которые должны помочь в случае проблем с энергоснабжением.