Холодный сезон без запаса прочности: Кличко назвал главную угрозу для Киева этой зимой

Предстоящая зима может стать для Киева особенно тяжёлой: город пока выполнил только около половины запланированных работ по подготовке к отопительному сезону. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, его слова приводит пресс-служба Киевского горсовета.

По словам градоначальника, у властей остаётся ограниченное количество времени и ресурсов, а часть крупных проектов завершить быстро не получится.

«Мы готовимся к очень сложной зиме», – признал Кличко.

Он уточнил, что сейчас в городе выполнено примерно 50% мероприятий, предусмотренных планом подготовки к холодам. При этом на реализацию масштабных инфраструктурных решений потребуется больше времени.

Главной задачей Кличко назвал создание резервной системы, которая должна помочь столице пройти отопительный сезон в случае новых проблем с энергетикой.

Ранее Life.ru писал, что на Украине уже готовятся к зиме, которую в США называют потенциально самой суровой с начала конфликта. Ситуацию осложняет нехватка ракет для систем Patriot и уязвимость энергетической инфраструктуры. Киев одновременно укрепляет энергообъекты, формирует запасы и рассчитывает на дополнительную финансовую поддержку Евросоюза.