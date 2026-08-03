Предстоящая зима обещает стать для Украины серьёзным испытанием, возможно, самым суровым за всё время боевых действий. Как сообщает CNBC, в Киеве готовятся к массированным ударам по энергосистеме страны.

Ситуацию осложняет острая нехватка средств противовоздушной обороны: запасы ракет для американских систем Patriot стремительно истощаются, что ставит под угрозу защиту критически важной инфраструктуры.

Ирина Терех, возглавляющая компанию Fire Point, в интервью CNBC подчеркнула необходимость трезвой оценки ситуации с безопасностью на Украине. Она отметила, что, несмотря на попытки ускоренной разработки отечественных систем ПВО, создание таких технологий требует десятилетий, поэтому успеть к началу отопительного сезона не удастся. В то же время, как сообщает CNBC, Киев принимает комплексные меры: укрепляет защиту энергообъектов, формирует резервы ресурсов и ожидает финансовой помощи от ЕС в рамках программы на €90 млрд.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько заявил, что предстоящая зима будет для Украины очень тяжёлой, и Запад вряд ли сможет помочь. Он считает, что страна не в силах восстановить разрушенную инфраструктуру. Если к холодам объекты не отремонтируют, то обеспечить армию и людей теплом, светом и логистикой не получится. Безпалько также отметил, что Киев не идёт на мирные переговоры, поэтому зима будет суровой.