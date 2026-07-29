Зима уже стучится: Эксперт оценил, с каким энергобагажом Украина к ней подходит

Энергетическая инфраструктура Украины к середине 2026 года находится в хронически дефицитном состоянии. Об этом ТАСС заявил эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

По его оценке, располагаемая мощность украинской энергосистемы составляет около 11–12 ГВт. При этом в отопительный период потребность достигает 18–19 ГВт.

Новик отметил, что весенние удары вывели из строя более 10 ГВт электрогенерации. По его словам, были утрачены мощности, обеспечивавшие балансировку энергосистемы в течение суток.

Эксперт также заявил, что в подземных газовых хранилищах находится около 7 млрд куб. м газа при критическом минимуме в 13,2 млрд куб. м. Запасов энергетического угля, по его словам, объёмом 2,2 млн тонн хватит только на лето и осень.

При этом Новик подчеркнул, что устойчивость энергосистемы поддерживают импорт электроэнергии из стран ЕС и 3 действующие АЭС в западной и центральной частях Украины. По его словам, они обеспечивают около половины располагаемой мощности и помогают избежать коллапса системы.

Ранее Украина предложила Канаде заключить 30-летний энергетический пакт и выделить 650 млн канадских долларов (около 500 млн долларов США) на закупку газа перед зимой. Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, Киев также рассчитывает на долгосрочное сотрудничество в сфере СПГ, атомной энергетики, развития малых модульных реакторов и использования украинских подземных газовых хранилищ.