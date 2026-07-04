«Дыра» в 6 млрд кубов: Украина не успевает закачать газ к зиме

К середине года Украина сумела заложить в подземные хранилища всего порядка семи миллиардов кубических метров газа, тогда как для нормального прохождения зимы требуется не меньше 13,2 миллиардов кубических метров. Об этом свидетельствуют расчёты ТАСС, основанные на данных министерства энергетики страны.

Запасы энергетического угля оцениваются в 2,2 миллиона тонн, но этого хватит лишь на лето и осень. Страна пытается наращивать резервы топлива, однако мешают подорожание энергоносителей на европейских рынках и высокий спрос на газ в ЕС. Государства Евросоюза сами с трудом заполняют свои хранилища перед холодами.

Не лучше обстоят дела и с генерацией. Несмотря на попытки восстановить мощности и развить распределённую энергетику, к середине лета украинская энергосистема выдаёт лишь около 11-12 ГВт, при том что зимой нужно 18-19 ГВт. Даже сейчас, из-за сильной жары и роста потребления, в стране не хватает 1-2 ГВт электроэнергии.

Ранее сообщалось, что этим летом Украину ждут серьёзные перебои с электроснабжением. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что отключения света могут длиться по 10-12 часов, а к концу лета ситуация в энергосистеме резко осложнится.