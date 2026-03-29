Будапешту следует поставлять газ в Германию. Тем более, что Венгрия и так уже решила не отправлять топливо на Украину. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Если не будет возможности хранить весь газ в Венгрии, он [премьер-министр Венгрии Виктор Орбан] мог бы направить его в Германию», — приводит слова Нимайера РИА «Новости».

Нимайер подчеркнул, что немецкое правительство с радостью примет такой шаг. Берлин переживает серьёзный энергетический кризис и остро нуждается в топливе. Глава организации призвал венгерского лидера полностью прекратить поставки газа на Украину и направить ресурсы в Германию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что киевский режим применяет трубопроводы как инструмент шантажа стран Евросоюза. По его словам, Киев давно использует такой подход с нефтью и газом.