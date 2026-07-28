Киев просит у Канады газ на 30 лет и $650 млн в придачу

Украина предложила Канаде заключить 30-летний энергетический пакт и выделить полмиллиарда долларов на закупку газа к зиме. С таким заявлением выступил министр энергетики Денис Шмыгаль в соцсети X.

Детали амбициозного плана обсуждались с канадским министром Тимом Ходжсоном. Киев настаивает на создании так называемого моста энергетической безопасности, фундаментом которого должны стать стабильные поставки канадского сжиженного природного газа. Помимо закупок топлива, стороны затронули взаимодействие в атомной сфере и перспективу использования украинских подземных хранилищ газа.

По информации Bloomberg, для реализации задуманного Украине требуется прямая грантовая помощь. Запрашиваемая у Оттавы сумма составляет 650 миллионов канадских долларов. В долгосрочный договор также предлагается включить проекты по созданию малых модульных реакторов и поставки недостающего энергетического оборудования.

Ранее сообщалось, что Канада направила Украине 20 миллионов канадских долларов на восстановление энергетической инфраструктуры. Речь идёт о взносе в Фонд поддержки энергетики, что в пересчёте составляет около 14,4 миллиона долларов США. Оттаве выразили признательность за последовательную помощь, а также поблагодарили канадскую сторону за готовность участвовать в создании фонда поддержки ветеранов.