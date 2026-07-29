Предстоящий холодный сезон станет для Киева крайне тяжёлым, и Запад здесь вряд ли сможет выручить. Такое мнение в беседе с «Газетой.ru» высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

По его словам, Украина не в состоянии восстановить ту часть инфраструктуры, которая была разрушена российскими ударами. Если к зиме объекты не приведут в порядок, то обеспечить теплом, светом и логистикой ни армию, ни население не получится. Киев не идёт на мирные договорённости, поэтому сезон будет суровым.

Эксперт пояснил, что страна формировалась в советский период, и вся её система энергоснабжения сильно централизована. Выход из строя даже одного звена неизбежно парализует остальные.

Запад может попытаться оказать поддержку, но полностью восстановить разрушенное невозможно. Генераторы к каждому дому не подключишь, а топлива для их бесперебойной работы попросту не хватит. Безпалько напомнил, что ещё в 2022 году из-за ударов по энергообъектам на Украине уже использовали паровозы. Похоже, к паровой тяге придётся возвращаться снова.

А ранее и Владимир Зеленский признал, что предстоящая зима на Украине может оказаться крайне сложной. По его словам, власти готовятся к возможным трудностям и уже приняли кадровые решения.