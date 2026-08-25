Медведев сравнил Москву со слоном из басни Крылова

Москва — это не просто столица России, а крупный мегаполис с мощной экономикой. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил особый статус города и сравнил его с образом слона из басни Ивана Крылова «Слон и Моська».

Поводом для сравнения стала критика России со стороны небольших государств. Медведев отметил, что некоторые из них постоянно указывают Москве на ошибки и обвиняют Россию в агрессивной политике.

«Когда нас учат такие мелкие всякие государства, которые умничают, говорят: вот у вас это не так, у вас это не так, вы всё неправильно делаете, вы такие-сякие, какие-то агрессивные, плохие и так далее. <...> Только одно сравнение приходит — крыловского слона и Моськи», — сказал Медведев на встрече с женским движением «Единой России».

Ранее Медведев резко высказался о россиянах, которые после начала СВО уехали из страны. Он назвал их предателями и отщепенцами, подчеркнув, что их деятельность, направленная на дискредитацию России, является непростительной.