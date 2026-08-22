Нет прощения мерзавцам, уехавшим из России и желающим ей смерти, заявил Медведев

Дмитрий Медведев на съезде «Единой России» выступил с резкой критикой россиян, покинувших страну после начала СВО. Председатель партии назвал их предателями и отщепенцами, подчеркнув, что их деятельность, направленная на дискредитацию России, является непростительной.

«Только вдумайтесь, их страна воюет, гибнут солдаты и мирные жители, а они желают смерти своей стране. Прощения таким мерзавцам нет и быть не может», — сказал Медведев.

Также Медведев заявил, что Украина уже лишилась половины своего населения и пятой части земель, которые когда-то случайно оказались в её составе