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Регион
22 августа, 11:59

Нет прощения мерзавцам, уехавшим из России и желающим ей смерти, заявил Медведев

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Дмитрий Медведев на съезде «Единой России» выступил с резкой критикой россиян, покинувших страну после начала СВО. Председатель партии назвал их предателями и отщепенцами, подчеркнув, что их деятельность, направленная на дискредитацию России, является непростительной.

«Только вдумайтесь, их страна воюет, гибнут солдаты и мирные жители, а они желают смерти своей стране. Прощения таким мерзавцам нет и быть не может», — сказал Медведев.

Медведев назвал Украину фантомной страной, где годами растили моральных уродов
Медведев назвал Украину фантомной страной, где годами растили моральных уродов

Также Медведев заявил, что Украина уже лишилась половины своего населения и пятой части земель, которые когда-то случайно оказались в её составе

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