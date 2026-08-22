Медведев назвал Украину фантомной страной, где годами растили моральных уродов

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев жёстко высказался об Украине, назвав её «фантомной страной». Он считает, что там годами специально воспитывали людей без моральных принципов, которые прикрываются вышиванками, но при этом испытывают патологическую ненависть ко всему русскому. По его словам, именно разрушение базовых ценностей привело к тому, что мы наблюдаем сегодня.

Дмитрий Медведев выступает на съезде «Единой России». Видео © Life.ru

«Что происходит со страной, её суверенитетом, общественным и индивидуальным сознанием, когда разрушается ценностная основа, — хорошо видно на примере так называемой Украины. Фантомной страны, где десятилетиями взращивали моральных уродов в ярких национальных вышиванках с дикой ненавистью ко всему русскому», — сказал Медведев, выступая на съезде «Единой России».

По его словам, именно эти люди быстро превратились в «тех псов, которых ВС РФ выжигают на поле боя».

Также Медведев заявил, что Украина уже лишилась половины своего населения и пятой части земель, которые когда-то случайно оказались в её составе