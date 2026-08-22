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Регион
22 августа, 11:54

Медведев: Нынешние лидеры Европы — прямые потомки и наследники фашистов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max kolomychenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max kolomychenko

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев обвинил политическое руководство Европы в преемственности фашистской идеологии. Он подчеркнул, что европейские власти недооценили стойкость России, ошибочно полагая, что страна будет вынуждена искать компромиссы из-за санкций.

«Нынешние руководители Евросоюза и отдельных европейских государств, скажу жёстко, мы это прекрасно понимаем — вырожденцы, прямые потомки и идеологические наследники фашистов, в ряде случаев просто неумные люди», — сказал Медведев, выступая на съезде «Единой России».

Медведев подчеркнул, что наша страна успешно адаптировалась к беспрецедентному санкционному давлению со стороны западных государств. По его словам, удалось оперативно переориентировать экономические связи, наладить новые логистические и производственные цепочки с партнёрами. Несмотря на сохраняющиеся сложности, достигнутые результаты требуют дальнейшего укрепления и развития.

Медведев назвал Украину фантомной страной, где годами растили моральных уродов
Медведев назвал Украину фантомной страной, где годами растили моральных уродов

Также Медведев заявил, что Украина уже лишилась половины своего населения и пятой части земель, которые когда-то случайно оказались в её составе

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Наталья Демьянова
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