Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев обвинил политическое руководство Европы в преемственности фашистской идеологии. Он подчеркнул, что европейские власти недооценили стойкость России, ошибочно полагая, что страна будет вынуждена искать компромиссы из-за санкций.

«Нынешние руководители Евросоюза и отдельных европейских государств, скажу жёстко, мы это прекрасно понимаем — вырожденцы, прямые потомки и идеологические наследники фашистов, в ряде случаев просто неумные люди», — сказал Медведев, выступая на съезде «Единой России».

Медведев подчеркнул, что наша страна успешно адаптировалась к беспрецедентному санкционному давлению со стороны западных государств. По его словам, удалось оперативно переориентировать экономические связи, наладить новые логистические и производственные цепочки с партнёрами. Несмотря на сохраняющиеся сложности, достигнутые результаты требуют дальнейшего укрепления и развития.

Также Медведев заявил, что Украина уже лишилась половины своего населения и пятой части земель, которые когда-то случайно оказались в её составе