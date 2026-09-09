Новолуние 11 сентября перевернёт жизнь этих знаков зодиака: что можно и нельзя делать в этот день

Сентябрь 2026 года и без того оказался непростым... Сатурн, Нептун и Плутон уже движутся вспять, а 10 сентября к ним присоединится Уран. О том, как четыре ретроградные планеты повлияют на наши планы и какие знаки зодиака почувствуют это сильнее остальных, Life.ru рассказывал ранее. Но и это ещё не всё! Уже 11 сентября наступит новолуние в знаке зодиака Дева. Life.ru рассказывает, что принесёт эта дата, кому она может перевернуть жизнь и как провести день, чтобы не отпугнуть удачу.

Чем будет особенно новолуние 11 сентября 2026 года?

Новолуние 11 сентября 2026 в знаке зодиака Дева: кому из знаков зодиака открывается возможность всё изменить? Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Сентябрьское новолуние пройдёт в знаке зодиака Дева, а значит, романтических фантазий и надежд на случайное чудо станет меньше. Зодиакальная Дева не обещает подарков за красивые глаза. Она предлагает честно посмотреть на свою жизнь, найти слабые места и наконец исправить то, до чего месяцами не доходили руки.

На первый план выйдут работа, здоровье, деньги, распорядок дня и бытовые обязанности. Может внезапно захотеться разобрать шкаф, удалить лишние приложения, закрыть старые долги, записаться к врачу или отказаться от привычки, которая давно мешает. Даже небольшое решение, принятое 11 сентября, способно запустить цепочку серьёзных перемен.

Дополнительную силу новолунию придаст гармоничный аспект с Марсом. Он поможет не ограничиваться бесконечными списками и планами, а перейти к конкретным действиям. Однако энергия дня потребует точности, попытка изменить всю жизнь за несколько часов приведёт лишь к усталости и разочарованию.

Чью жизнь сильнее всего изменит новолуние 11 сентября?

Влияние новолуния 11 сентября 2026 года почувствуют все представители зодиакального круга, но главными героями дня станут четыре изменчивых знака зодиака: Дева, Близнецы, Стрелец и Рыбы. Им придётся принимать решения, которые определят направление на ближайшие месяцы. Давайте разберёмся, что ждёт эти четыре знака зодиака.

Что новолуние 11 сентября принесёт знаку зодиака Дева?

Как новолуние 11 сентября повлияет на знак зодиака Дева: подробный прогноз на этот день. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для представителей знака зодиака Дева это будет главное новолуние года. Оно затронет самооценку, внешность, личные цели и представление о собственном будущем. Многие зодиакальные Девы поймут, что выросли из прежней роли, работы или отношений. Может появиться желание изменить имидж, образ жизни или даже начать всё с чистого листа.

Зодиакальным Девам важно не превращать обновление в очередную охоту за недостатками. Новолуние требует не критиковать себя, а решить, какой жизнью действительно хочется жить. Одно чёткое намерение окажется полезнее длинного списка претензий к себе.

Как новолуние 11 сентября 2026 года повлияет на знак зодиака Близнецы?

Что новолуние 11 сентября принесёт знаку зодиака Близнецы: перемены дома и в семье. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Представителей знака зодиака Близнецы новолуние заставит обратить внимание на дом, семью и внутреннее ощущение безопасности. Возможны разговоры о переезде, ремонте, совместной жизни или новых семейных правилах. То, что долго замалчивалось, наконец удастся обсудить спокойно и без лишней драмы.

Некоторым зодиакальным Близнецам придётся отпустить старую обиду или пересмотреть отношения с родственниками. Главная задача — создать вокруг себя пространство, в котором не нужно постоянно защищаться и притворяться сильнее, чем вы есть.

Что ждёт зодиакальных Стрельцов в новолуние 11 сентября?

Как новолуние 11 сентября повлияет на знак зодиака Стрелец: прогноз на этот день. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для представителей знака зодиака Стрелец сентябрьское новолуние осветит карьеру, статус и амбиции. Зодиакальным Стрельцам могут предложить новую должность, проект или направление, которое сначала покажется слишком ответственным. У кого-то, наоборот, созреет решение уйти оттуда, где давно нет ни развития, ни уважения.

Не стоит ждать мгновенного результата. Сейчас важно выбрать направление и показать, что вы готовы к большему. Разговор с начальством, обновление резюме или первый шаг к собственному делу могут оказаться началом серьёзного профессионального взлёта.

Что новолуние 11 сентября принесёт знаку зодиака Рыбы?

Прогноз на 11 сентября для знака зодиака Рыбы: какие союзы пройдут проверку на прочность? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Представителям знака зодиака Рыбы новолуние принесёт перемены в личной жизни и партнёрстве. Одинокие зодиакальные Рыбы могут встретить человека, который быстро заставит пересмотреть привычные требования к отношениям. Пары заговорят о будущем, распределении обязанностей и границах.

Непрочные союзы рискуют закончиться, зато отношения, основанные на взаимном уважении, перейдут на новый уровень. Главное — не додумывать чувства другого человека, а задавать прямые вопросы. 11 сентября честный разговор способен изменить гораздо больше, чем красивые намёки.

Что нельзя делать в новолуние 11 сентября 2026 года?

Что нельзя делать в новолуние 11 сентября 2026 года в знаке зодиака Дева? Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Как мы уже выяснили, сентябрьское новолуние пройдёт в знаке зодиака Дева, главной чертой которого считается перфекционизм. Поэтому 11 сентября особенно опасно требовать от себя невозможного, зацикливаться на мелких ошибках и пытаться довести каждое дело до идеала. Излишняя придирчивость может привести к раздражению, конфликтам и полному разочарованию в собственных силах.

Более того, новолуние открывает новый лунный цикл, а в первые часы после его наступления энергия Луны считается минимальной. В этот период астрологи не советуют совершать резкие поступки и брать на себя слишком много. Поэтому 11 сентября нельзя: принимать судьбоносные решения под влиянием страха, обиды или злости;

увольняться, расставаться и сжигать мосты после одной ссоры;

начинать несколько крупных проектов одновременно;

брать кредиты, одалживать большие суммы и совершать импульсивные покупки;

перегружать себя работой и тяжёлыми физическими нагрузками;

критиковать свою внешность, способности и прошлые ошибки;

пытаться контролировать близких и навязывать им собственный порядок;

рассказывать всем о планах, которые ещё не начали воплощаться.

Главная опасность этого новолуния — застрять в бесконечной подготовке, ожидая идеального момента. Лучше выбрать одну достижимую цель и сделать небольшой шаг, чем составить безупречный план, который так и останется на бумаге. Кстати, в день новолуния стоит обратить внимание и на свои сны. Считается, что в эту фазу Луны они отражают скрытые тревоги, внутренние сомнения и подсказывают, что человеку давно пора отпустить. О том, как лунный день и фаза Луны влияют на толкование сновидений, Life.ru рассказывал ранее.

Новолуние 11 сентября не изменит жизнь за одну ночь, но может стать отправной точкой для важных решений. Особенно значимым этот день окажется для представителей знаков зодиака Дева, Близнецы, Стрелец и Рыбы, однако шанс переписать привычный сценарий получит каждый. А чтобы узнать, какие ещё события приготовила эта неделя, загляните в рунический гороскоп Life.ru с 7 по 13 сентября для всех знаков зодиака.