От «Долгого прощания» до «Ликвидации»: как Полина Агуреева стала звездой без единого компромисса

9 сентября Полине Агуреевой исполняется 50 лет. Миллионы зрителей запомнили её певицей Тоней Царько из «Ликвидации», которая покорила всех песней «Два сольди». Однако сама артистка всегда предпочитала телевизионной славе театральную сцену, сложные роли и романсы, звучащие как личное признание. Life.ru рассказывает, как девушка из Волгограда стала одной из главных звёзд «Мастерской Петра Фоменко», почему редко снимается в массовом кино и как сложилась личная жизнь актрисы.

Из Волгограда в Мастерскую Фоменко

Биография Полины Агуреевой: путь из Волгограда до сцены «Мастерской Петра Фоменко». Фото © ТАСС/ Александр Куров

Полина Владимировна Агуреева родилась 9 сентября 1976 года в Волгограде. Первые годы её жизни прошли в небольшом городе Михайловке Волгоградской области, где будущая актриса пошла в первый класс. Затем семья перебралась в Москву. Позже Агуреева с теплотой вспоминала провинциальное детство и степь. К окончанию школы Полина уже знала, что хочет стать актрисой. В 1993 году она поступила на режиссёрский факультет ГИТИСа — в актёрскую группу мастерской Петра Фоменко. Его школа определила весь дальнейший путь Агуреевой.

В 1997 году, сразу после окончания ГИТИСа, актрису приняли в Московский театр «Мастерская П. Н. Фоменко». Там она сыграла Полину в спектакле «Одна абсолютно счастливая деревня», Ларису в «Бесприданнице», Тамару в «Пяти вечерах», Наташу Ростову и Элен Курагину в «Войне и мире. Начале романа». Агуреева стала лауреатом Государственной премии России, а в 2009 году получила «Золотую маску» за роль Ларисы.

Полина Агуреева служит в «Мастерской» с 1997 года, а со временем начала выступать и как режиссёр. В 2026-м она по-прежнему играет в «Бесприданнице», «Одной абсолютно счастливой деревне», «Войне и мире. Начале романа» и новой постановке «О любви (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики)». Для поклонников большого театра Агуреева прежде всего не Тоня из сериала, а одна из главных «фоменок».

«Ликвидация» и «Два сольди»: роль, которая принесла всенародную любовь

Лучшие фильмы и сериалы Полины Агуреевой: «Ликвидация», «Куприн» и «Балет». Фото © кадр из фильма «Ликвидация» ,режиссер Сергей Урсуляк,сценаристы Алексей Поярков, Зоя Кудря

До «Ликвидации» актриса уже успела громко заявить о себе в кино. В 2004 году она сыграла Лялю Телепневу в драме Сергея Урсуляка «Долгое прощание» и получила приз «Кинотавра» за лучшую женскую роль. Затем появилась «Эйфория» Ивана Вырыпаева, где Агуреева воплотила образ Веры — женщины, готовой разрушить прежнюю жизнь ради внезапно нахлынувшего чувства.

Настоящая всенародная известность пришла в 2007 году после выхода сериала Сергея Урсуляка «Ликвидация». Полина Агуреева сыграла певицу Тоню Царько, возлюбленную майора Виталия Кречетова. Небольшая роль с удивительным голосом не затерялась рядом с персонажами Владимира Машкова и Михаила Пореченкова.

Песни Тони Агуреева исполнила сама. Особенно зрителям запомнилась «Два сольди» — лёгкая итальянская песенка, которая в сериале звучит одновременно беззаботно и тревожно. Не меньшую любовь получила и «Белая ночь». После «Ликвидации» запросы «Полина Агуреева — Два сольди» и «песня из “Ликвидации”» фактически начали жить отдельной от сериала жизнью.

С Урсуляком актриса продолжила работать в сериалах «Исаев» и «Жизнь и судьба». За роль Евгении Шапошниковой в экранизации романа Василия Гроссмана она получила «Золотого орла». Фильмографию Полины Агуреевой продолжили «Куприн», «Собибор», «Ван Гоги», «Балет», «Почтарь» и «Ангелы Ладоги», но театр остался главным местом её творческой жизни.

Голос со сцены: почему Агуреева — ещё и исполнительница романсов

Лучшие романсы Полины Агуреевой: «Колечко», «Моя маленькая» и песни из известных фильмов. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Пение Полины Агуреевой невозможно отделить от актёрской игры. Она проживает песню как маленький спектакль: с паузами, вздохами, едва заметной улыбкой и ощущением личного признания. Впервые этот дар широко прозвучал ещё в «Долгом прощании», где актриса исполнила «Мою маленькую» на стихи Марины Цветаевой. В «Исаеве» появились «Мне тебя уже не надо» на стихи Цветаевой и романс «Колечко» на стихи Иосифа Бродского. К числу любимых слушателями записей относятся также «Белая ночь», «Девушка из Нагасаки» и песни военных лет.

Со временем вокальные номера вышли за пределы кино. Агуреева стала выступать с программами, в которых романсы соседствуют со стихами и актёрским чтением. Поклонников притягивает редкая интонация, будто артистка поёт не для большого зала, а для одного человека. Поэтому «Колечко» и «Моя маленькая» в её исполнении продолжают находить новую аудиторию.

Иван Вырыпаев и Фёдор Малышев: личная жизнь актрисы

Полина Агуреева и Фёдор Малышев: актёры познакомились в «Мастерской Петра Фоменко». Фото © РИА Новости / Евгений Одиноков

Личную жизнь Полина Агуреева всегда старалась оберегать от постороннего внимания. Её первым мужем стал драматург и режиссёр Иван Вырыпаев. Они поженились в 2003 году, а вскоре у пары родился сын Пётр. Вырыпаев снял супругу в своём режиссёрском дебюте «Эйфория», однако творческий и семейный союз оказался недолгим: в 2007 году супруги развелись.

Со вторым мужем, актёром и режиссёром Фёдором Малышевым, Агуреева познакомилась в театре в 2011 году. В 2013-м они поженились, а в 2015 году у супругов родился сын Тимофей. Их связывала не только семья, но и общая работа: вместе они ставили спектакли, обсуждали литературу и занимались режиссурой. Одним из заметных совместных проектов стал спектакль «Мастер и Маргарита» в «Мастерской Петра Фоменко».

Брак продлился 12 лет — в 2025 году актриса развелась с мужем Фёдором Малышевым. Подробности расставания бывшие супруги публично не обсуждали. Сейчас у Полины Агуреевой двое сыновей — Пётр и Тимофей, а разговоры о семье она по-прежнему редко выносит за пределы интервью о творчестве.

Почему Агуреева редко снимается в массовом кино

Полина Агуреева после развода: чем живёт звезда «Ликвидации» накануне своего 50-летия? Фото © РИА Новости / Кирилл Каллиников

В фильмографии Полины Агуреевой меньше проектов, чем можно ожидать от звезды одного из главных российских сериалов нулевых. Она сознательно выбирает материал и не соглашается на роль только ради того, чтобы чаще появляться на экране. В одном из интервью главным критерием Агуреева называла «интересный сценарий, со смыслом». Актрисе важно, чтобы реплики можно было произнести без внутреннего сопротивления, а за поступками героини стояла живая человеческая природа. Поэтому ей ближе режиссёры, которые готовы долго разбирать характер и не подменяют драму набором телевизионных штампов. Такой профессиональный союз у неё сложился прежде всего с Сергеем Урсуляком.

Есть и более простое объяснение: Агуреева никогда не уходила из театра. Большие сценические роли, репетиции, концерты и собственные постановки требуют времени, которое невозможно одновременно отдать бесконечному сериалу. В 2026 году она остаётся действующей актрисой и режиссёром «Мастерской Петра Фоменко», продолжает играть Ларису в «Бесприданнице» и Полину в «Одной абсолютно счастливой деревне» — спектаклях, с которыми связаны разные этапы её жизни.

К своему 50-летию Полина Агуреева пришла без погони за громкими премьерами, зато с редким правом выбирать собственный путь. Для одних она навсегда останется Тоней Царько, поющей «Два сольди», для других Ларисой из «Бесприданницы» или голосом любимых романсов. А какой образ актрисы первым вспоминаете вы? И какую её роль считаете лучшей? Делитесь в комментариях. Ранее Life.ru рассказывал, как ученица Олега Табакова Марина Зудина стала самостоятельной звездой и заново выстроила жизнь после смерти мужа.