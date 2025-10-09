Валдайский форум
9 октября, 16:16

Актриса Полина Агуреева развелась с мужем-актёром после 12 лет брака

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Актриса Полина Агуреева разошлась с мужем-актёром после 12 лет брака. Об этом сообщает SHOT.

По информации Telegram-канала, брак между 49-летней Агуреевой и 34-летним Фёдором Малышевым официально расторгнут. Процесс развода занял у пары немногим более трёх месяцев.

Напомним, Агуреева и Малышев познакомились в театре в 2011 году, поженились в 2013-м, а в 2015-м у них родился сын. Агуреева известна по ролям в таких проектах, как «Ликвидация» и «Балет», снявшись всего в 36 картинах. Малышев, в свою очередь, принял участие в 12 проектах, включая «Екатерина. Самозванцы» и «Грозный», а также выступил режиссёром двух фильмов.

Ранее стало известно, что популярный шеф-повар Константин Ивлев разводится с молодой женой после четырёх лет брака. Валерия Куденкова в своём личном блоге коротко, но ясно сообщила об их разрыве.

