Лунный сонник: как лунный день и фаза Луны влияют на сон Оглавление Как фаза Луны влияет на сновидения Толкование снов по 30 лунным суткам Как узнать свой лунный день сегодня FAQ Лунный сонник — толкование снов по 30 лунным суткам и фазам Луны. Как узнать свой лунный день и что значит сон сегодня — в материале Life.ru. Лунный сонник: как лунный день и фаза Луны влияют на сон. Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лунный сонник — это отдельная система толкования снов, где значение имеет не то, что приснилось, а то, когда это приснилось. В отличие от привычного сонника, где каждый символ (вода, змея, дорога) имеет свое фиксированное значение, лунный сонник смотрит на дату сна по 30-дневному лунному циклу и на фазу Луны в этот момент. Один и тот же сон в разные лунные сутки может считаться вещим — или совершенно пустым, ничего не значащим.

Разница принципиальная: обычный сонник отвечает на вопрос «что означает этот сон», а лунный — «сбудется ли этот сон вообще, и когда». Поэтому лунный сонник обычно используют как дополнение к основному толкованию: сначала смотрят символ, потом проверяют по лунному дню, насколько сну можно доверять.

Как фаза Луны влияет на сновидения

Помимо 30 лунных суток, на сны традиционно влияет и более общая фаза Луны — новолуние, растущая Луна, полнолуние или убывающая Луна. Это крупный цикл примерно на 29,5 дня.

Считается, что сны на растущей Луне чаще связаны с новыми начинаниями и предвещают то, что только формируется в жизни человека. Сны на убывающей Луне, наоборот, говорят об уходящем, отработанном — даже тревожные сюжеты в эту фазу нередко трактуют как символ избавления от лишнего, а не как плохой знак. Полнолуние обостряет эмоциональность снов, а новолуние чаще связано с сюжетами, отражающими внутренние размышления и сомнения.

Подробный разбор всех фаз, точные даты новолуния и полнолуния, а также благоприятные и неблагоприятные дни месяца по каждому направлению — в нашем лунном календаре на текущий месяц. Лунный сонник строится в первую очередь на лунных сутках, о них — ниже.

Толкование снов по 30 лунным суткам

Главный принцип лунного сонника — 30-дневный цикл лунных суток (не путать с фазой Луны: сутки — это конкретный день цикла, их всегда 30, а фаза — более широкое состояние Луны на небе). Традиция толкования снов по лунным суткам восходит к старинным сонникам и сегодня почти не меняется: большинство источников сходятся в одинаковых трактовках для каждого дня.

Толкование снов по 30 лунным суткам: что означает сон в зависимости от дня лунного цикла. Инфографика © Life.ru

Как узнать свой лунный день сегодня

Чтобы применить таблицу выше, нужно знать не календарную дату, а именно текущие лунные сутки — а с учетом того, что лунный день не совпадает с календарными сутками и может начинаться в разное время, посчитать его вручную сложно.

Проще воспользоваться готовым инструментом: актуальный лунный день, фазу Луны и ее положение в знаке зодиака на каждую дату мы публикуем в лунном календаре на текущий месяц — там указаны точное время смены суток, новолуния и полнолуния. Узнать, какой сегодня лунный день и какая сейчас фаза Луны, можно в нашем лунном календаре на сентябрь.

FAQ

Чем лунный сонник отличается от обычного?

Обычный сонник толкует символы сна — что означает конкретный образ (например, вода или полет). Лунный сонник учитывает не символ, а дату: значение придается тому, в какие лунные сутки и в какую фазу Луны сон был увиден.

В какую фазу Луны сны сбываются чаще?

По традиции чаще сбываются сны на растущей Луне — они связаны с новыми событиями, которые еще формируются в жизни. Сны на убывающей Луне тоже могут сбываться, но обычно указывают на завершение чего-то, а не на новое начало. При этом решающим фактором лунный сонник все же считает не фазу, а конкретные лунные сутки — именно они определяют, сбудется сон или окажется «пустым».

Как узнать, какой сегодня лунный день?

Быстрее всего — заглянуть в регулярно обновляемый лунный календарь: там указаны точные лунные сутки, фаза Луны и время их смены на каждый день месяца.

Авторы Анна Розанова