Чем опасна привычка засыпать под телевизор и как сон под сериал медленно уютвает ваш организм

У многих есть свой вечерний ритуал: выбрать сериал, устроиться поудобнее под одеялом и сказать себе: «Всего одну серию». Через несколько минут сюжет уже ускользает, и вы засыпаете. Казалось бы, план сработал идеально. Но если утром после такой ночи хочется отменить все дела и снова лечь в кровать, возникает вопрос: что пошло не так? Life.ru разобрался, почему привычный способ расслабиться может оставлять после себя усталость.

Свет мешает организму понять, что наступила ночь

Телевизор в спальне: почему яркий экран может затруднять засыпание и менять привычный режим сна. Фото © Shutterstock / FOTODOM / F01 PHOTO

Наши внутренние часы ориентируются на освещение. Когда вечером в комнате темнеет, организму проще подготовиться ко сну. Яркий экран, напротив, может задерживать этот процесс. Особенно если вы смотрите телевизор прямо перед тем, как уснуть. Поэтому лучше избегать яркого света от телевизора в последний час перед сном и сохранять спальню тёмной.

Ночью экран тоже остаётся источником света. Причём в отличие от ночника его яркость постоянно меняется: то тёмная сцена сменяется белым рекламным кадром, то экран снова гаснет. Специалисты рекомендуют убирать из спальни такие источники света, включая телевизор. Life.ru уже рассказывал, как свет влияет на сон и внутренние ритмы: даже привычное изменение длины дня может сдвигать время, когда нам хочется спать. Оставленный на всю ночь экран добавляет к этому ещё один световой сигнал.

Звук может будить вас, даже если вы не помните пробуждений

Влияние звука телевизора на сон: почему реклама и громкие сцены могут нарушать ночной отдых. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Тихий разговор героев убаюкивает, но телевизор обычно не звучит одинаково всю ночь. Заставка, реклама или неожиданная громкая сцена способны прервать сон. Вы можете ненадолго проснуться, перевернуться и снова заснуть, а утром даже не вспомнить об этом. Ночной шум связан с нарушениями сна, что отмечает Всемирная организация здравоохранения. Это не означает, что каждый звук телевизора обязательно разбудит вас. Но если громкость скачет от сцены к сцене, предсказуемой и спокойной звуковой обстановки уже нет.

«Ещё одна серия» отнимает время у сна

«Ещё одна серия» перед сном: как привычка смотреть телевизор вечером сокращает время ночного отдыха. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShotPrime Studio

Есть и причина, которая действует ещё до засыпания. Вы включили телевизор в десять вечера, собираясь посмотреть двадцать минут, а очнулись на титрах последней серии сезона шоу. Если время подъёма утром не изменилось, на сон просто выделено меньше времени. Особенно легко задержаться у экрана, когда сюжет напряжённый: хочется узнать развязку, а после неё начинается следующий эпизод. Поэтому стоит спросить себя, что именно помогает вам засыпать — спокойный фон или усталость после просмотра до глубокой ночи.

А если без телевизора совсем не получается уснуть?

Как перестать спать под телевизор: таймер отключения, тихий звук и другие простые вечерние привычки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stock-Asso

Необязательно менять привычку за один вечер. Попробуйте сначала поставить таймер выключения, приглушить яркость и звук и выбрать передачу без резких смен громкости. Тогда телевизор хотя бы не будет работать до утра. Если вам нужен именно голос на фоне, можно попробовать аудиокнигу или спокойную запись без светящегося экрана и тоже ограничить время воспроизведения.

При этом не стоит объявлять любую фоновую запись универсальным «лекарством» от бессонницы: обзор исследований белого шума показал, что убедительных доказательств его пользы пока мало. Ориентируйтесь на собственное самочувствие. Если вы регулярно не высыпаетесь или не можете уснуть без телевизора, даже когда очень устали, обсудите проблемы со сном с врачом.

Одна ночь под сериал вряд ли заметно скажется на здоровье. Но если экран светит и звучит рядом с кроватью каждую ночь, спальне становится труднее выполнять свою главную задачу — быть местом для отдыха. Ранее Life.ru разбирался с сомнологом, почему сон при свете заслуживает внимания.