Более 30% планеты не на ЗОЖ: Мурашко привёл мировую статистику

Около 2,7 млрд человек в мире сегодня не имеют возможности придерживаться здорового рациона. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на лекции «Здравоохранение России: профилактика, инновации, здоровое долголетие» в Екатеринбурге.

«645 миллионов [человек] в мире столкнулись с голодом. При этом не имеют здорового рациона также колоссальное количество — 2,7 миллиарда человек. Это более 30% населения», — сказал глава Минздрава.

Свежие оценки ООН близки к приведённым министром. Согласно докладу The State of Food Security and Nutrition in the World 2025, в 2024 году здоровый рацион был финансово недоступен примерно 2,6 млрд человек, а с недоеданием столкнулись около 673 млн.

При этом число людей, которые не могут позволить себе полноценное питание, постепенно сокращается: в 2019 году их было около 2,76 млрд. Однако в странах с низкими доходами ситуация, напротив, ухудшилась — показатель вырос с 464 млн до 545 млн человек.