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Опубликовано 16 сентября, 08:46

Зажировка из-за холодных батарей – не миф: За пару недель можно незаметно наесть 2 кг

Врач Вайт: До включения отопления можно набрать около 2 кг

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Прохлада в квартире до начала отопительного сезона может незаметно усиливать аппетит и приводить к профициту калорий. Если такое продолжается несколько недель, прибавка на весах может приблизиться к двум килограммам, рассказала Life.ru врач-диетолог, нутрициолог, руководитель медицинского центра «МедСит» Анастасия Вайт.

По словам специалиста, при температуре около 18–19 градусов организм начинает активнее приспосабливаться к холоду. Однако распространённое объяснение, будто мозг в этот момент требует исключительно жирного и сладкого, слишком упрощённое.

Холод влияет на аппетит так, что человек просто начинает съедать больше килокалорий. При этом организм не обязательно требует конкретно жиров или сладкого. Таким образом, прибавка в весе в период холодов, когда отопления ещё нет, — это результат сочетания физиологии и зимнего поведения. Холод действительно заставляет есть больше, но не избирательно.

Анастасия Вайт

Врач-диетолог, нутрициолог, руководитель медицинского центра «МедСит»

Холод влияет на аппетит так, что человек просто начинает съедать больше килокалорий. При этом организм не обязательно требует конкретно жиров или сладкого. Таким образом, прибавка в весе в период холодов, когда отопления ещё нет, — это результат сочетания физиологии и зимнего поведения. Холод действительно заставляет есть больше, но не избирательно.
Холод влияет на аппетит так, что человек просто начинает съедать больше килокалорий. При этом организм не обязательно требует конкретно жиров или сладкого. Таким образом, прибавка в весе в период холодов, когда отопления ещё нет, — это результат сочетания физиологии и зимнего поведения. Холод действительно заставляет есть больше, но не избирательно.

В одном из контролируемых исследований участники, находившиеся в прохладном помещении, действительно потребляли примерно на 400 килокалорий в сутки больше. По оценке Вайт, если ежедневно незаметно набирать лишние 300–400 ккал и при этом меньше двигаться, за несколько недель это уже способно заметно отразиться на весе.

«Наедание жировой прослойки до включения батарей — это не миф. Но механизм не в том, что мозг требует жиров и быстрых углеводов, а в том, что холод и зимний образ жизни создают профицит калорий, который люди легко не замечают», — подчеркнула врач.

Особенно коварной Вайт назвала тягу к еде, которая быстро даёт ощущение энергии. Когда человек замёрз и проголодался, ему проще потянуться за шоколадкой, пиццей, бургером или другой калорийной пищей, чем ждать насыщения от полноценного приёма пищи. Поэтому врач советует прежде всего следить за количеством белка и клетчатки и пользоваться «правилом тарелки»: половину отдать овощам, четверть — белку, ещё четверть — сложным углеводам.

Пробежал холодок: Сырая осень и ледяные батареи могут спровоцировать развод
Пробежал холодок: Сырая осень и ледяные батареи могут спровоцировать развод

«Не ждите батарей, одевайтесь дома теплее — это снижает холодовой стресс», — посоветовала собеседница Life.ru. Кроме тёплой домашней одежды она рекомендует добавить движение, даже если тренироваться приходится прямо в квартире: активность помогает частично компенсировать повышенный аппетит.

А ещё холод влияет на гормональный фон. Уровень гормонов, регулирующих чувство голода и сытости — грелина и лептина — может меняться при низких температурах, что дополнительно стимулирует желание есть. В результате организм «требует» больше пищи, особенно богатой углеводами и жирами, которые быстрее обеспечивают энергией и помогают согреться.

Больше материалов о питании, физической активности и полезных привычках — в разделе «ЗОЖ» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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