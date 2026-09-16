Зажировка из-за холодных батарей – не миф: За пару недель можно незаметно наесть 2 кг

Прохлада в квартире до начала отопительного сезона может незаметно усиливать аппетит и приводить к профициту калорий. Если такое продолжается несколько недель, прибавка на весах может приблизиться к двум килограммам, рассказала Life.ru врач-диетолог, нутрициолог, руководитель медицинского центра «МедСит» Анастасия Вайт.

По словам специалиста, при температуре около 18–19 градусов организм начинает активнее приспосабливаться к холоду. Однако распространённое объяснение, будто мозг в этот момент требует исключительно жирного и сладкого, слишком упрощённое.

Холод влияет на аппетит так, что человек просто начинает съедать больше килокалорий. При этом организм не обязательно требует конкретно жиров или сладкого. Таким образом, прибавка в весе в период холодов, когда отопления ещё нет, — это результат сочетания физиологии и зимнего поведения. Холод действительно заставляет есть больше, но не избирательно. Анастасия Вайт Врач-диетолог, нутрициолог, руководитель медицинского центра «МедСит»

В одном из контролируемых исследований участники, находившиеся в прохладном помещении, действительно потребляли примерно на 400 килокалорий в сутки больше. По оценке Вайт, если ежедневно незаметно набирать лишние 300–400 ккал и при этом меньше двигаться, за несколько недель это уже способно заметно отразиться на весе.

«Наедание жировой прослойки до включения батарей — это не миф. Но механизм не в том, что мозг требует жиров и быстрых углеводов, а в том, что холод и зимний образ жизни создают профицит калорий, который люди легко не замечают», — подчеркнула врач.

Особенно коварной Вайт назвала тягу к еде, которая быстро даёт ощущение энергии. Когда человек замёрз и проголодался, ему проще потянуться за шоколадкой, пиццей, бургером или другой калорийной пищей, чем ждать насыщения от полноценного приёма пищи. Поэтому врач советует прежде всего следить за количеством белка и клетчатки и пользоваться «правилом тарелки»: половину отдать овощам, четверть — белку, ещё четверть — сложным углеводам.

«Не ждите батарей, одевайтесь дома теплее — это снижает холодовой стресс», — посоветовала собеседница Life.ru. Кроме тёплой домашней одежды она рекомендует добавить движение, даже если тренироваться приходится прямо в квартире: активность помогает частично компенсировать повышенный аппетит.

А ещё холод влияет на гормональный фон. Уровень гормонов, регулирующих чувство голода и сытости — грелина и лептина — может меняться при низких температурах, что дополнительно стимулирует желание есть. В результате организм «требует» больше пищи, особенно богатой углеводами и жирами, которые быстрее обеспечивают энергией и помогают согреться.