Пробежал холодок: Сырая осень и ледяные батареи могут спровоцировать развод

Холодная и сырая квартира в ожидании отопительного сезона способна превратить обычное бытовое раздражение в серьёзные семейные конфликты. Особенно уязвимы пары, в отношениях которых проблемы существовали и раньше, рассказала Life.ru клинический психолог Марианна Абравитова.

Почему осенью супруги начинают друг друга раздражать

По её словам, промозглая погода, холод дома, не сохнущее бельё и болеющие дети создают постоянный фон бытового дискомфорта. В результате человеку становится сложнее контролировать раздражение, а мелкие претензии к партнёру начинают восприниматься гораздо острее.

Когда отопление ещё не включили, а за окном уже сыро и промозгло, для многих семей наступает время турбулентности. Но важно понимать: где тонко, там и рвётся. Речь идёт о семьях, где уже что-то надтреснуло или уровень раздражительности высок, — здесь всё просто всплывает на поверхность. Марианна Абравитова Психолог

На фоне осенней усталости и дискомфорта люди могут начать переоценивать отношения и воспринимать партнёра как источник накопившихся проблем. За ссорами из-за холодного пола, домашних дел или заболевших детей при этом нередко скрываются более глубокие запросы — на внимание, безопасность, признание и заботу, считает психолог.

Не принимайте решения на «холодную» голову

«Я бы запретила принимать судьбоносные решения на „замёрзшую голову“. В неотапливаемый период психика находится в режиме постоянного фонового стресса. Временные трудности кажутся непреодолимыми, а партнёр — источником всех проблем», — подчеркнула собеседница Life.ru.

Поэтому разговоры о разводе и другие радикальные решения Абравитова советует по возможности отложить до момента, когда бытовой дискомфорт спадёт. По её словам, осень сама по себе подталкивает многих к подведению итогов и вопросам вроде «тот ли человек рядом», однако ответы на них лучше искать не в момент, когда семья физически и эмоционально вымотана.

Как «согреть» отношения

Первый способ «согреть» отношения, по словам эксперта, совершенно буквальный — добиться комфортной температуры дома с помощью безопасного обогревателя, тёплой одежды и пледов.

«Физическое тепло — не роскошь, а базовая необходимость для психики. Обогреватель, тёплые пледы, тёплая одежда дома — это не баловство и не привычка к комфорту, а инвестиция в спокойствие семьи», — отметила психолог.

Не менее важно признать общий дискомфорт, а не обвинять в нём друг друга. Абравитова советует создавать дома «островки тепла»: приготовить партнёру чай, укрыть пледом, придумать небольшой сюрприз или просто проговорить, что всем сейчас некомфортно.

«Это не про решение проблемы холода, а про ощущение заботы, которое напрямую снижает стресс и укрепляет привязанность», — заключила она.