Почему август — месяц разводов и расставаний: 3 причины от психолога

Август — месяц расставаний, считают психологи. И дело может быть сразу в нескольких факторах. Почему именно на закате лета пары принимают решение о расставании, Life.ru рассказала психолог Анастасия Лысакова.

Причина 1: Мало времени вместе

Первой причиной может быть раздельное проживание (например, муж в городе, жена на даче), а также раздельный отпуск. По словам Лысаковой, пары просто понимают, что им лучше друг без друга.

«Например, муж работает, остаётся в городе. А у жены — удалённая работа (или её вообще нет), и она уезжает на дачу на всё лето. А уже в августе они приходят к пониманию, что им лучше друг без друга», — говорит психолог.

Причина 2: Слишком много времени вместе

Однако слишком много проводить времени вместе тоже не стоит: так, например, было у многих пар в пандемию.

В бешеном ритме мегаполисов многие уже по привычке существуют под одной крышей, но в течение дня почти не соприкасаются, разве что по бытовым вопросам. А когда появляется больше времени, они начинают лучше узнавать друг друга, понимать ценностные ориентиры. И иногда разочаровываются, осознают, что человек, в которого были когда-то влюблены, изменился. Или изменились мы сами. И итог этого несоответствия ценностей — развод. Анастасия Лысакова Психолог

Причина 3: Синдром опустевшего гнезда

Синдром опустевшего гнезда тоже может сыграть роль. Это чувство грусти, одиночества, путаницы у родителей, когда их взрослые дети уезжают из дома. Часто это как раз происходит в августе, когда студенты покидают дом и едут учиться.

«Бытует мнение: когда ребёнок выпрыгивает из гнезда — поступает в университет, начинает жить в общежитии или вести отдельную жизнь, — родители, которые жили только ради ребёнка, перестают видеть в этом ценность и в итоге разводятся», — объясняет психолог.